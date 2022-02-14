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Elektrik faturalarında indirim çarşamba günü yapılacak! Abdulkadir Selvi, kulisleri yazdı

Elektrik faturalarında indirim çarşamba günü yapılacak! Abdulkadir Selvi, kulisleri yazdı

Elektrik faturalarında indirim beklentisi sürerken, indirim haberinin Çarşamba günü yapılacak Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı öğrenildi.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, elektrik indirimi hakkında, "Ticari işletmeler ile cemevi, dernek ve vakıfların faturalarındaki düzenleme çarşamba günü yapılacak Kabine Toplantısı’ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak" ifadesini kullandı.

Selvi, konuya ilişkin yazdığı geçen haftaki yazısında "Sayılarının 4.5-5 milyon olduğu tahmin edilen dar gelirli vatandaşlarımızın aydınlatma ve ısınma giderleri için hesaplarına doğrudan nakdi yardım yapılması düşünülüyor" bilgisini paylaşmıştı. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

"Bir süre önce yazdığımız KDV indirimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Gıdada KDV oranı yüzde 1’e indirildi. Bu arada gübre fiyatlarındaki yüzde 30 indirim hak ettiği kadar tartışılmadı ama çok önemli. Şimdi sırada elektrik faturalarındaki indirim var. Ticari işletmeler ile cemevi, dernek ve vakıfların faturalarındaki düzenleme çarşamba günü yapılacak Kabine Toplantısı’ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak."

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