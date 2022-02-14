KDV'yi indirmeyene ağır ceza geliyor! Bebek bezi ve tuvalet kağıdı için de çağrı yaptı

Gıdadaki zamları rahatlatması beklenen KDV zamlarına olumlu tepkiler gelirken bakanlık indirimleri yansıtmayanlara ağır cezaların geleceğini söyledi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den de tuvalet kağıdı, bebek bezi, deterjan gibi temizlik ürünlerine KDV indirimi yapılması çağrısı geldi.

Abone ol

Temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e inerken, bu indirimi fiyatlarına yansıtmayan işletmelere ağır ceza yolda.

Ticaret Bakanlığı, bugünden itibaren 81 ilde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yaptığı denetimleri yoğunlaştırarak, etiketten 615 lira; haksız fiyattan 148 bin liraya; haksız ticari uygulamadan 150 bin liraya varan miktarlarda 3 ayrı ceza kesilebilecek. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDVindirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın” diye konuştu.

Denetimlere ilişkin Hürriyet gazetesine bilgi veren bakanlık yetkilileri, öncelikle etiketlere dikkat edileceğini belirterek, birim satış fiyatı ile indirimli ve indirimsiz fiyatların okunur büyüklükte gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de esnafa ve marketlere ‘elinizi vicdanınıza koyun, 7 puanlık KDV indirimini fiyatlara yansıtın’ çağrısı yaptı. Palandöken, hükümetten de temel gıdanın yanısıra tuvalet kağıdı, bebek bezi, deterjan, şampuan, sabun gibi temel tüketim ürünlerinde yüzde 18’lik KDV’de Indirim ile elektrik, doğalgaz, mazot gibi temel üretim girdilerindeki KDV ve ÖTV oranlarının indirilerek üretim maliyetlerinin de düşürülmesini istedi.