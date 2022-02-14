YÖK Başkanı Özvar'dan üniversite sınav barajının kaldırılmasıyla ilgili açıklama

Üniversite sınavı YKS'de barajın kaldırılmasıyla ilgili olarak tepki yağması üzerine YÖK Başkanı Özvar basın açıklaması yaparak konuya açıklık getirdi. Özvar "Aslında biz yaptığımız bu çalışma ile öğrencilerin kontenjanlara başvurularını artırmış oluyoruz" dedi.

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YÖK Başkanı Özvar üniversite sınavlarında barajın kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Özvar şunları söyledi:

-Bu uygulamaya gidilmesiyle daha fazla öğrencimize eğer puanı hesaplanabilecek durumda ise tercihte bulunma hakkı tanımaktır. Bu yeni sistem aslında daha fazla öğrencinin kontenjanlara ulaşabilmesi anlamına geliyor.

-Türkiye'de yeteri kadar üniversitemizde kontenjan olduğunu biliyoruz. Bu kontenjanlara başvuru olduğunu biliyoruz. Eğer öğrencilerimiz puanı hesaplanabiliyorsa gerek önlisans, gerek lisans programlarına başvurabilecek.

-Bir eleştiri var cevap vereyim. Biz burada programların puanlarını düşürmüyoruz. Bu durum öğrencilerin hiç soru çözmeden okullara girmesi anlamına gelmiyor.