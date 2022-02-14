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Merkez Bankası duyurdu! Limitler yükseltildi Alışverişlerde de uygulanabilecek

Merkez Bankası duyurdu! Limitler yükseltildi Alışverişlerde de uygulanabilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para transferlerinde 2 bin lira olan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) işlem tutarı limitinin 21 Şubat itibarıyla 5 bin liraya yükseltileceğini duyurdu.

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Merkez Bankası hızlı para transferi (FAST) işlemlerininin 21 Şubat'tan itibaren 5 bin lira olacağını açıkladı.

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sisteminin, alışveriş işlemlerinde nakite ek olarak tamamlayıcı bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldüğü açıklandı. TCMB'den yapılan açıklamada FAST’a entegrasyonu tamamlanan “TR Karekod” kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10.000 TL’ye kadar işlem yapılabileceği kaydedildi. Para transfelerinde 2.000 TL olan FAST işlem tutar limiti de 21 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 5.000 TL’ye yükseltilecek

Alışverişlerde de kullanılabilecek
2021 yılı başında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından devreye alınan FAST sisteminin kapsamı genişletilerek alışverişlerde kullanılmasının önü açıldı.

TCMB, FAST Sisteminin, alışveriş işlemlerinde nakit ödeme yöntemine tamamlayıcı bir alternatif ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmaların TCMB ve Bankalararası Kart Merkezi
tarafından sürdürüldüğünü ve “TR Karekod” kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10.000 TL’ye kadar işlem yapılabileceğini açıkladı.

TR Karekod'un yaygınlaşmasıyla birlikte vatandaşlar alışverişlerde iş yeri tarafından oluşturulan ödeme karekodunu mobil uygulamaları ile okutarak FAST sistemi altyapısı ile anlık ödeme gerçekleştirebilecek.

TCMB verilerine göre 7/24 anlık para transferine olanak sağlayan FAST Sistemi aracılığıyla günlük ortalama 3,5 milyon adet ödeme gerçekleştirilirken transferler müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa sürede tamamlanıyor.

Ezberlenmesi ve kullanılması zor olan IBAN numaraları yerine, telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısı 15,5 milyona ulaşırken para transfelerinde 2.000 TL olan FAST işlem tutar limiti de 21 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 5.000 TL’ye yükseltilecek

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