Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Erbakan elektrik faturası ödeyecek mi?

Yeniden Refah Partisi kurucusu Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılacakları iddiası için iddialı konuştu. ve Millet ittifaklarına "Seçmen bizi iki ittifaka da yakıştıramıyor" diyerek mesafe koydu. "20 senenin günahına son dakika ortak olmak, o faturaya ortak olmak çok da uygun bir şey değil bizim açımızdan" diyen Erbakan, böyle bir birlikteliğin olma ihtimalinin yüzde 1’in bile altında olduğunu söyledi.

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Eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın Yeniden Refah Partisi kurucusu Fatih Erbakan, Cumhur ve Millet ittifaklarına "Seçmen bizi iki ittifaka da yakıştıramıyor" diyerek mesafe koydu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturasını ödemeyeceğine ilişkin kararını de değerlendiren Erbakan, “Ödememek çözüm değil ama zamların çekilmesi için ‘böyle şey olmaz’ diye tepki göstermesi çok doğru” dedi.

20 senenin günahına son dakika ortak olmak...

Cumhur İttifakı’na katılacakları iddiası için Fatih Erbakan şunları söyledi: “Bizim açımızdan mevcut iki ittifakta da yer almamız sorunlu görünüyor. Bir kere Cumhur İttifakı’nda 20 senedir yapılan icraat ortada. Özellikle ekonomi alanında çok ciddi eleştirimiz var. Gelinen nokta da bunu gösteriyor. 20 senenin günahına son dakika ortak olmak, o faturaya ortak olmak çok da uygun bir şey değil bizim açımızdan."

Olma ihtimali yüzde 1’in bile altında diye düşünüyorum

"‘Bu yanlışlardan, 20 senedir yaptığımız uygulamalardan birden bire vazgeçtik. Bunların hepsinin tersini yapacağız. Yeniden Refah’ın söylediği prensipleri uygulayacağız' deme ihtimalini, siz gazeteci olarak ne kadar görürsünüz, ben yüzde 1 bile görmem. Dolayısıyla böyle bir birlikteliğin olma ihtimali yüzde 1’in bile altında diye düşünüyorum. Prensiplerde anlaşamadıktan sonra…”

Bizim elektrik faturası 799 liradan 1800 liraya çıktı

“Bizim de elektrik faturası 799 liradan 1800 liraya çıktı" diyen Fatih Erbakan, . Asıl olarak enflasyon çok yüksek Türkiye’de. Biz de ENAG’ın yıllık yüzde 115 hesabını gerçeğe daha yakın görüyoruz. Bunun asıl sebebi de döviz kurlarındaki artış. Döviz de iki sebepten yükseliyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası tepkisi doğru

Kılıçdaroğlu'nun "zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturasını ödemeyeceğim" sözleri hatırlatılan Fatih Erbakan, “Ödememek çözüm değil ama zamların çekilmesi için ‘böyle şey olmaz’ diye tepki göstermesi çok doğru” dedi.