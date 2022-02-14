Artvin'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşine öyle bir şey hediye etti ki gören inanamadı

ARTVİN’de yaşayan Gülay Şimşek geçtiğimiz yıl Sevgiler Gününde sıvı yağ hediye eden kocasını, lüks restorana davet ederek 5 litrelik bidonla benzin hediye etti.

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Benzine gelen zamlar vatandaşa mizah konusu olmaya devam ediyor. Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan Gülay Şimşek isimli bir kadın 3 yıllık eşine Yaşar Şimşek’e, ’14 Şubat Sevgililer Günü’ hediyesi olarak 5 litre benzin hediye etti. Lüks restorana eşini davet eden ve akşam yemeğinin ardından herkesin içinde masaya benzin bidonunu koyan Şimşek, eşinin Sevgililer Günü kutladı. Gülay Şimşek’in eşi Yaşar Şimşek, geçtiğimiz yıl Sevgililer gününde eşine sıvı yağ almıştı. Gülay Şimşek’te bunu unutmayarak bu yılki sevgililer gününde eşine kendi yöntemiyle karşılık verdi.

Gülay Şimşek, “Geçtiğimiz yıl sıvı yağlara gelen zam nedeniyle bana 5 litre yağ almıştı. Bu yıl da benzine gelen zamlar nedeniyle bende ona 5 litre benzin aldım. Bu sayede beni istediğim zaman anneme götürebilecek” diye konuştu. Yaşar Şimşek ise, “Eşimin 14 Şubat sevgililer günü hediyesi. Ben de onu bol bol annesine götüreceğim" diyerek teşekkür etti.