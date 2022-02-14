Dünyada eşi benzeri yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: Resmi gazetede yayınlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzayı attı. Dünyada eşi benzeri bulunmayan Sivas’ın doktor balıkları için oluşturulması planlanan sağlık turizmi köyü için acele kamulaştırma kararı alındı.
Sivas Valiliği tarafından, Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan Balıklı Kaplıcaya kardeş olarak geliştirilen Kalkım Balıklı Köyü Projesi’nin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan acele kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile alındı.
Karar bugün ki resmi gazetede yayınlandı. Karar Sivas’ta sevinçle karşılandı.
Sivas’ın Kangal ilçesine yer altından çıkan yoğun mineralli ve selenyumlu su, suda bulunan balıklarında yardımı ile şifa bulamayan sedef, egzama gibi cilt hastalarına şifa oluyor.
Hastalar 37 derecelik sıcaklıktaki selenyumlu suda doktor balıkların dokunuşları ile şifa buluyor.