Dünyada eşi benzeri yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: Resmi gazetede yayınlandı

Sivas Valiliği tarafından, Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan Balıklı Kaplıcaya kardeş olarak geliştirilen Kalkım Balıklı Köyü Projesi’nin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan acele kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile alındı.