Melih Bulu atamıştı! Boğaziçi Üniversitesi'nde Nedim Malkoç görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Nedim Malkoç görevden alındı. Malkoç'un "görülen lüzum üzerine" görevden alındığı ve yerine Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal'ın getirildiği açıklandı.

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Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Nedim Malkoç görevden alındı. Bugün Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden yapılan açıklamada Malkoç'un "görülen lüzum üzerine" görevden alındığı ve asaleten bir atama yapılana kadar Genel Sekreterlik görevini Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal'ın yürüteceği duyuruldu.



2 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve 15 Temmuz 2021'de görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu, 1 Haziran 2021'de Malkoç'u Genel Sekreter vekili olarak atamıştı. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Malkoç'un Genel Sekreter olarak atanmasını 13 Temmuz'da yargıya taşımış, 12. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.







Dr. Nedim Malkoç kimdir?

30 Nisan 1982 yılında Gebze’de doğdu; ilk, orta ve lise öğrenimini Gebze’de tamamladı. Lisans derecesini Marmara Üniversitesi’nden aldıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans derecesi aldı. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. Örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık, örgüt kültürü yönetimi, spor yönetimi ve yönetim bilimleri alanında doktora çalışmaları olan Malkoç’un uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunuyor. Malkoç halen Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ikinci lisans eğitimini sürdürüyor.



Akademik kariyerine ilk olarak Karabük Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlayan Malkoç, daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak atandı. Burada Personel Daire Başkanlığı görevini sürdüren Malkoç, 2018 yılında Gebze Teknik Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak geçiş yaparak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 18 ay bu görevi sürdüren Malkoç, tekrar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne Dr. Öğretim Üyesi olarak atandı. Nedim Malkoç, burada da ikinci bir görev olarak Personel Daire Başkanlığı’nı yürüttü.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin 20 farklı ilde 62 eğitim ve araştırma hastanesinin akademik personelinin görevlendirmelerinde T. C. Sağlık Bakanlığı ile yapılan afiliasyon protokolleri kapsamında aktif olarak çalıştı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin yurt dışı ve yurt içi yapılanması ile Türkiye’nin en büyük üniversiteleri arasında yer almasına katkı sundu. Malkoç, 01.06.2021 tarihi itibarı ile, her iki üniversite rektörünün de görevlendirme oluruyla, Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri olarak yeni görevine başlamıştı.