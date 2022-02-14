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Recep ayı takvimi 2022 Recep ayı 15. günü ibadetleri ve yapılacaklar

Recep ayı takvimi 2022 Recep ayı 15. günü ibadetleri ve yapılacaklar

Arınma ayları olan faziletli 3 aylar Recep ayı ile birlikte başladı. Recep ayı içinde olan ve önemi büyük olan Eyyâm-ı biyd yani aydınlık günler 2022 yılında ne zaman sorusu ile gündemde. Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. Geceleridir. Peki Recep ayının 15. günü ne zaman, 15.günde kılınacak namaz hangisi?

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Arınma ayları olan faziletli 3 aylar Recep ayı ile birlikte başladı. Birçok müslüman bu ayları hakkıyla geçirmek için neler yapılmalı, nasıl ibadet edilmeli araştırması yapıyor. Recep ayı içinde olan ve önemi büyük olan Eyyâm-ı biyd yani aydınlık günler 2022 yılında ne zaman sorusu ile gündemde. Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. Geceleridir. Ay, bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Peki, Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman? Recep ayının 13, 14, 15. günü neden önemli? 

Recep Ayı 2022 senesinde 2 Şubat tarihinde idrak edilmeye başlandı. Recep ayının 13. günü 14 Şubat Pazartesi, 14. günü 15 Şubat Salı, 15. günü ise 16 Şubat Çarşamba tarihine denk geliyor.

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zamandır ve önemi nedir?
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Diyanet Eyyâm-ı biyd orucu önemi nedir: 
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Hz. Muhammed hangi günlerde, aylarda oruç tutardı: 
Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Allah Resûlü, farz olan Ramazan orucundan başka nafile olarak Muharrem (Âşûrâ), Şâban ve Recep aylarında oruç tutmaya özen gösterirdi.

Ancak o, Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmemiştir. Allah Resûlü'nün bir ayı “tamamıyla” oruçla geçirdiğine dair rivayetleri de ayın “çoğu” olarak anlamak daha isabetlidir.

 Peygamberimiz, ayrıca Şevval ayının altı gününde, kamerî ayların “Eyyâm-ı biyz” denilen on üç, on dört ve on beşinci günlerinde ve Zilhicce ayının dokuz gününde oruç tutardı.

Ancak muhtemelen sıkıntıya ve hâlsizliğe sebep olabileceği için Zilhicce'nin dokuzuncu gününde Arafat'ta oruç tutmamıştı.

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