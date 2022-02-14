Cengiz Ünder Marsilya'da yeniden küllerinden doğdu Fransız devi harekete geçti

Başarısız geçen Leicester City serüveninden sonra Olimpik Marsilya ile kendine gelen Cengiz Ünder'e Marsilya'nın ezeli rakibi Paris Saint-Germain'in (PSG) talip olduğu öğrenildi.

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Marsilya'da başarılı performans gösteren Cengiz Ünder kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Milli yıldız için Marsilya taraftarları pankartlar asmış hatta koreografi hazırlandı.

Fransız basınında da konuşulan olası PSG transferi için Cengiz Ünder'in Marsilya taraftarıyla olan ilişkisi de merak ediliyor. Star.com.tr'de yer alan haberde, Fransa'nın en önde gelen takımı PSG'nin ise milli futbolcuyu kadrosuna katmak için devrede olduğu belirtiliyor.

Marsilya, 1 Temmuz 2020 tarihinde Watford'dan transfer edilen Papa Gueye'nin ödemelerinde yaşanan aksaklık nedeniyle FIFA tarafından transfer cezası almıştı. Tüm gözler takımın yıldız ismi Cengiz Ünder'e çevrilmişti. Mili yıldızın sezon sonunda satın alma opsiyonu devreye girecek ve milli futbolcu Marsilya forması giymeye devam edecekti.

9 gol iki asist

24 yaşındaki başarılı futbolcu bu sezon katıldığı Marsilya'da 28 maça çıktı. Milli yıldız çıktığı 28 maçta 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.