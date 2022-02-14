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8 gündür kayıp! Cüzdanı ve telefonu orada bulundu

8 gündür kayıp! Cüzdanı ve telefonu orada bulundu

SAKARYA'da 8 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kişi için Çark Deresi'nde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

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Yakınları tarafından 6 Şubat'ta kayıp ihbarı yapılan Bayram Öztürk'e ait cüzdan ve telefonun dere yakınında bulunmasıyla AFAD ekipleri ve dalgıç polisleri, 4 gündür derede arama gerçekleştiriyor.

Sabahın erken saatlerinde dereye gelen ekipler, Çark Deresi üzerinde bulunan şelalenin çevresine yoğunlaştı.

Akıntıya karşı zorlanan ekipler, botu halatlar yardımıyla ağaçlara bağlayarak arama çalışmalarını sürdürüyor.

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