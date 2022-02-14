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Denizli'de ormanlık alanda 13 gün sonra ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu: Meğer...

Denizli'de ormanlık alanda 13 gün sonra ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu: Meğer...

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde kaybolduktan 13 gün sonra son görüldüğü yere yakın bir noktada cansız bedeni bulunan 19 yaşındaki Barış Özbek’in, düşüp boynunun kırılması sonucu öldüğü belirlendi.

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Muğla’nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat 2022 Salı günü saat 13.00’da otobüse binen 19 yaşındaki Barış Özbek, Denizli’nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi’nde bulunan evine saat 15.00’da varacağını bildirmesinin ardından telefonunu kapattı. Akşam saatlerine kadar Özbek’i bekleyen aile çocuklarından haber alamaması üzerine Çameli İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri zorlu hava şartlarına rağmen vatandaşlar ile birlikte çevrede Özbek’i aradı. Arama ve kurtarma ekipleri 8 gün boyunca kendisinden haber alınamayan ve termal drone ile havadan gece gündüz aranan Özbek'e ait her hangi bir ip ucuna rastlanılamayınca çalışmalar sonlandırıldı.

Jandarma ekipleri, bölgede karların azalmasının ardından tekrardan arama çalışması gerçekleştirdi. Kız Tüydü mevkiinde gencin cansız bedenini, çalılıklar ve karın altında hareketsiz halde yatarken bulundu. Barış Özbek'in cansız bedeninde yapılan ilk incelemelere göre, gencin otobüsten indikten sonra engebeli araziye inmeye çalıştığı sırada düşüp boynunun kırılması sonucu öldüğü tespit edildi. 19 yaşındaki Barış Özbek’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından Kirazlıyayla Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurladı. Öte yandan, gencin ölümü ile ilgili başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

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