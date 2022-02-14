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THY'den ayrılan İlker Aycı Hindistan Havayolları'na transfer oldu

THY'den ayrılan İlker Aycı Hindistan Havayolları'na transfer oldu

Geçen ay Türk Hava Yolları'ndaki (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı görevlerinden istifa eden İlker Aycı, 1932'de Tata Airlines adıyla kurulan ve ülkenin bayrak taşıyıcısı olan Hindistan Havayolları'nın (Air India) başına geçti.

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Tata Sons, Türk Hava Yolları'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'yı Hindistan Havayolları'nın CEO'su ve Genel Müdürü olarak atadığını duyurdu. Açıklamada, "Yönetim kurulu, İlker Aycı'nın Air India CEO'su ve Genel Müdürü olarak atanmasını gerekli müzakerelerin ardından onayladı. Bu atama, gerekli düzenleyici onaylara tabidir" denildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Tata Sons Başkanı Natarajan Chandrasekaran Aycı'nın adaylığıyla ilgili Hindistan Havayolları yönetim kurulu toplantısına katılmasının ardından şu açıklamayı yaptı: "İlker, orada görev yaptığı süre boyunca Türk Hava Yolları'nın bugünkü başarısına öncülük etmiş bir havacılık sektörü lideridir. İlker'i Air India'yı yeni çağa taşıyacağı Tata Grubu'na almaktan mutluluk duyuyoruz."

Ne olmuştu?
İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası THY'nin kargo terminalinin tavanının çökmesi ve yolcuların havalimanında mahsur kalması ile gündeme gelen ve eleştirilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etmişti

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