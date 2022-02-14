Elektrik faturası ödenmezse ne olur 2022 cezası nedir?

Elektrik faturasını ödememe söylemine ilişkin tartışmalar gündemde. "Fatura ödenmezse ne olur?" sorusu araştırılıyor. Elektrik faturası provokasyonuna destek ve tenkitleri sürerken elektrik faturalarının ödenmemesi durumunda ne olacağı da merak kazandı. Peki, elektrik faturası ödenmezse ne olur?

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada elektrik zamları geri çekilene kadar faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı siyasetin gündemine oturdu. Vatandaşlar ise fatura ödememenin cezasının ne olduğunu merak etmeye başladı. Peki, elektrik faturası ödenmezse ne olur?

Elektrik faturası ödenmezse ne olur, cezası nedir: Serbest olmayan tüketicilerin ve son kaynak tedariki kapsamındaki tüketicilerin borçlarının zamanında ödenmemesi halinde tüketiciye yazılı olarak 5 iş günü ödeme süresini içeren ikinci bildirimde bulunulur. Bu bildirim aynı zamanda tüketicinin kayıtlı cep telefonu ve e-posta adresine yapılır. 5 iş günü sonunda ödeme yapılmaması halinde tüketicinin elektriği kesilir.

Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden abonelerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturalarını aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödememesi durumunda ve şirketin kesinti yapılacağına ilişkin tüketiciyi bilgilendirdiğinin ispatı halinde kesilebilecek.