BIST 1.996
DOLAR 13,54
EURO 15,35
ALTIN 810,08
HABER /  GÜNCEL

Elektrik faturası ödenmezse ne olur 2022 cezası nedir?

Elektrik faturası ödenmezse ne olur 2022 cezası nedir?

Elektrik faturasını ödememe söylemine ilişkin tartışmalar gündemde. "Fatura ödenmezse ne olur?" sorusu araştırılıyor. Elektrik faturası provokasyonuna destek ve tenkitleri sürerken elektrik faturalarının ödenmemesi durumunda ne olacağı da merak kazandı. Peki, elektrik faturası ödenmezse ne olur?

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada elektrik zamları geri çekilene kadar faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı siyasetin gündemine oturdu. Vatandaşlar ise fatura ödememenin cezasının ne olduğunu merak etmeye başladı. Peki, elektrik faturası ödenmezse ne olur?

Elektrik faturası ödenmezse ne olur, cezası nedir: Serbest olmayan tüketicilerin ve son kaynak tedariki kapsamındaki tüketicilerin borçlarının zamanında ödenmemesi halinde tüketiciye yazılı olarak 5 iş günü ödeme süresini içeren ikinci bildirimde bulunulur. Bu bildirim aynı zamanda tüketicinin kayıtlı cep telefonu ve e-posta adresine yapılır. 5 iş günü sonunda ödeme yapılmaması halinde tüketicinin elektriği kesilir.

Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden abonelerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturalarını aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödememesi durumunda ve şirketin kesinti yapılacağına ilişkin tüketiciyi bilgilendirdiğinin ispatı halinde kesilebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
80 yaşın üzerindekilere 4. doz Kovid-19 aşısı önerildi
80 yaşın üzerindekilere 4. doz Kovid-19 aşısı önerildi
THY'den ayrılan İlker Aycı Hindistan Havayolları'na transfer oldu
THY'den ayrılan İlker Aycı Hindistan Havayolları'na transfer oldu
Havalar ısındı patlıcan, salatalık, kabak 20 liranın altına düştü
Havalar ısındı patlıcan, salatalık, kabak 20 liranın altına düştü
İstanbul'da 15 TL'lik yola taksicini bakın kaç TL aldı! 'Üzerimde bir stres var' deyip savundu
İstanbul'da 15 TL'lik yola taksicini bakın kaç TL aldı! 'Üzerimde bir stres var' deyip savundu
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: Bireysel başvuru tek tek sivrisineklerle mücadele etmek değil
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: Bireysel başvuru tek tek sivrisineklerle mücadele etmek değil
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk AK Parti'nin oy oranını açıkladı Mustafa Şen'e tuzağa düştü tepkisi
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk AK Parti'nin oy oranını açıkladı Mustafa Şen'e tuzağa düştü tepkisi
10 milyon TL değerinde kusmuk! Yasadışı yollarla sokuldu: Mersin'de ele geçirildi
10 milyon TL değerinde kusmuk! Yasadışı yollarla sokuldu: Mersin'de ele geçirildi
Sürücüler dikkat! Yol ulaşıma kapandı
Sürücüler dikkat! Yol ulaşıma kapandı
Tire Süt Kooperatifi'nden süte indirim açıklaması
Tire Süt Kooperatifi'nden süte indirim açıklaması
Fırat Çakıroğlu davasında karar çıktı! Kusurlu olan rektör bakın ne ceza aldı
Fırat Çakıroğlu davasında karar çıktı! Kusurlu olan rektör bakın ne ceza aldı