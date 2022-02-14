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Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 yıl sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 yıl sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında "TC-TRK" uçağıyla TSİ 15.40'ta Abu Dabi'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 2013'te başbakanlık döneminde ziyarette bulunmuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda Abu Dabi Federal Bakanı Tani bin Ahmed Al Zeyouidi, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç tarafından karşılandı.

Erdoğan ile El Nahyan arasındaki baş başa görüşmelerin ardından iki ülke arasında heyetlerarası görüşmeler yapılacak. Türkiye ile BAE arasında 24 Kasım 2021’de başlayan yatırım sürecinin ardından ticari ve ekonomik işbirliklerini içeren yeni anlaşmalar imzalanacak. Erdoğan’ın Nahyan’ın daveti üzerine geniş bir heyetle yapacağı iki günlük resmi ziyaretinde Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Erdoğan, ilişkilerin geliştirilmesi açısından son derece önemli olan ziyareti sırasında Abu Dabi ve Dubai’de temaslarda bulunacak. Dubai Expo’da Türk Milli Günü’nün açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan, BAE’li işadamlarıyla bir araya gelerek yeni yatırım imkânlarını değerlendirecek.

Türkiye ile BAE arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için yeni anlaşmalar imzalanırken 10 milyar dolarlık yatırım masada olacak. 
Ziyaret öncesi Erdoğan açıklama yapmıştı:

BAE'yi son olarak Başbakan olduğum dönemde 2013 yılında ziyaret etmiştim. Aralık ayında Dışişleri Bakanımız ziyaret etti. Bu ziyaretimle ilişkilerimizin hak ettiği ivmeyi yakalamasını umut ediyoruz. BAE ile ilişkilerimizde yeni dönemi başlattık. Bölgesel gelişmeleri de ele alacağız.

BAE caddeleri bayraklarla süslendi

Öte yandan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla Kasr El Vatan Sarayı güzergahı ile bazı caddelere Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abu Dabi'ye geldi.

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