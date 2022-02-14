Meteoroloji ve Orhan Şen'den uyarı geldi! Yeniden kar geliyor İstanbul, Bolu, Balıkesir, Düzce...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta hava durumu tahminlerini paylaştı. Bugün İstanbul, Osmaniye, Balıkesir, Düzce, dahil birçok şehirde sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Bilecik, Bolu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de ayın son haftasına işaret etti. İşte yurtta hava durumu..
İstanbul başta olmak üzere pek çok şehir yeni haftaya sağanak yağış ile başladı önümüzdeki günlerde yağış yerini güneşli bir havaya bırakacak. Ayın son haftasında ise yeniden kar yağışı görülebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan bilgiye göre bugün birçok şehirde sağanak yağış etkili olacak. O şehirler şunlar:
Marmara’nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir’in kuzey, Adana ve Kastamonu
Bu illerde kar yağışı var!
Yetkililer Bilecik, Bolu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’da kar yağışının etkili olacağını açıkladı.
Çığ uyarısı: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.