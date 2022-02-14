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Sevgililer ve çiftler bu dükkana giremiyor! Ankara'da 14 Şubat protestosunu gören şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sevgililer ve çiftler bu dükkana giremiyor! Ankara'da 14 Şubat protestosunu gören şaştı kaldı

ANKARA'da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde bir işletme çiftlere hizmet vermedi. Yalnız gelen müşterilerse sınırsız tantuninin keyfine vardı.

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Ankara’da bir tantunici 14 Şubat Sevgililer Günü’nü boykot etti. İşletmeye gelen evli ve sevgililer kapıdan geri çevrildi. Sevgililer Günü’ne tek başına girenlerse sınırsız bol acılı olan “Dert Alan Tantuni”nin keyfini çıkarttı. Sevgililer Günü’nde bekarları acılı tantuni yemeye davet eden Ali Serkan Yılmaz, “Tüm dünyada bilindiği üzere, 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevgilisi olan ve evli çiftlerin bugün çok mutlu olduğunu görüyoruz. Biz farklı bir uygulama yaparak bekarlara, onların da ilgiyi hak ettiklerini düşünerek bugün sadece bekarlara ve evde kalmışlara hizmet veriyoruz. Ücretsiz ve sınırsız tantuni ikram ediyoruz. Bekar müşterilerimize bol acılı, çivi çiviyi söker mantığıyla ‘Dert Alan Tantuni’si ikram ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sevgililer gününü tek başına geçiren üniversite öğrencisi İkra, “Okulum karşıda. Dükkanda asılı tabelayı görüp geldik. Yalnızlar için bir etkinlik yapılmış. Tantuninin acısı bol fakat bizim acımız daha bol. Bugün bekarlığımızın ekmeğini yedik. Bedava olduğu için acımı dindirse de her zaman olacağını düşünmüyorum. Bekarlar için böyle işletmeler artırılmalı” dedi.



“Yalnız olmamız yanlış olduğumuz anlamına gelmez”
Tek başına tantuni yemeye geldiğini ve tantuniyi çok sevdiğini belirten Eftalya Tokgöz, “Acılı ve limonlu tantuniye bayılıyorum. Yalnızlığımın ekmeğini bugün de yedik. Umarım böyle etkinlikleri daha fazla görürüz. Yalnız olmamız yanlış olduğumuz anlamına gelmez” diye konuştu.

“Bekarların az da olsa acılarını gideriyoruz”
Bugün kendisi gibi bekarlara hizmet verdiğini aktaran işlemede garson olarak çalışan Furkan, “Ben de bir bekarım. Çoğu insan gibi 14 Şubat’a yalnız girdim. Sadece yalnızlara hizmet ediyorum. Yoğunluk çok fazla. Özel acı getirttik, tantunilerin içine bol acı atıyoruz ve yanında da soğuk su veriyoruz. Bekarların az da olsa acılarını gideriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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