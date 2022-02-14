Gebze'de kırmızı ışıkta araçta öldürülen iki genç kadınla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün sabaha karşı öldürülen iki genç kadınla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Olay, sabaha karşı saat 04.45 sıralarında Gebze'nin Beylikbağı Mahallesi'nde meydana geldi. 28 yaşındaki iki çocuk annesi Emine Çöp, 22 yaşındaki kuzeni Tuğçe Semiz, bir başka kuzenleri olan Yağmur ve çocukluk arkadaşları Alihan Kaya, akşam saatlerinde bir araya geldi.