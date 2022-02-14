Gebze'de kırmızı ışıkta araçta öldürülen iki genç kadınla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün sabaha karşı öldürülen iki genç kadının kırmızı ışıkta bekledikleri sırada çapraz ateşe tutuldukları ortaya çıktı. Yağmur isimli başka kuzenlerinin bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşının Emine Çöp'ü tehdit ettiği ileri sürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün sabaha karşı öldürülen iki genç kadınla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Olay, sabaha karşı saat 04.45 sıralarında Gebze'nin Beylikbağı Mahallesi'nde meydana geldi. 28 yaşındaki iki çocuk annesi Emine Çöp, 22 yaşındaki kuzeni Tuğçe Semiz, bir başka kuzenleri olan Yağmur ve çocukluk arkadaşları Alihan Kaya, akşam saatlerinde bir araya geldi.
Yağmur isimli kuzenlerine direksiyon dersi veren Emine Çöp ve beraberindekiler ardından kiraladıkları 34 EKY 853 plakalı otomobil ile kafeye gitti. Alihan Kaya'da bir başka otomobille kafeye geldi.
Otomobili Emine Çöp kullanıyordu: Sabah 04.00 sıralarında mekandan çıkan Emine Çöp, Tuğçe Semiz ve Alihan Kaya, kiraladıkları otomobile binerek ayrıldı. Emine Çöp'ün kullandığı otomobil, cadde üzerindeki trafik ışıklarına yaklaştığında yavaşladı. Alihan Kaya'nın kullandığı otomobilde hemen yanlarında durdu. Bu sırada ortaya çıkan ve iki kişi olduğu iddia edilen kar maskeli zanlılar, iki otomobili de kurşun yağmuruna tuttu.
Alihan Kaya, hızla olay yerinden uzaklaşırken, iki genç kızın bulunduğu otomobil kısa bir mesafe ilerledikten sonra durdu. Yaralı halde olay yerinden uzaklaşan Alihan Kaya'nın kullandığı otomobil de, 500 metre ileride bir tıra çarparak durdu.