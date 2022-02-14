Kekavmenos nasıl öldü tarihteki ölümü nasıl oldu?

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 13. bölümü ile ekrana gelecek. Konusu kadar oyuncu kadrosu ile de merak edilen dizide Kekavmenos Tekfur kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Kekavmenos Tekfur gerçekte oynayan Toprak Sergen kimdir?

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TRT 1 ekranlarında ilgiyle takip edilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 12. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Tarih kokan, aksiyon sahneleri her hafta büyük beğeni toplayan dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu ve karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. Dizide Kekavmenos Tekfur kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Kekavmenos Tekfur gerçekte oynayan Toprak Sergen kimdir?

13. bölümde neler olacak: Her şeyi göze alıp Kekavmenos’u öldürmek için Vaspurakan’a giden Akça, Alparslan’ın Alpagut tarafından yakalandığını görünce Kekavmenos’u esir almıştı. Akça şimdi ne yapacak? Aklında yeni bir oyun mu var, yoksa Kekavmenos’u öldürecek mi? Alparslan, Alpagut’un elinden nasıl kurtulacak? Akça tarafından esir alınan Kekavmenos beklemediği bu hamleye nasıl karşılık verecek?

Vaspurakan’ın yeni valisi Diyojen, hem adını imparatora duyurmak hem de valilik makamını herkesten daha çok hak ettiğini göstermek için yeni bir plan yapar. Atılan bu adımla Selçukluları zor bir süreç bekliyor.

Meymun’un Natık olarak tanınması ve Bizans’a esir düşmesi sebebiyle iyice köşeye çıkışan Bozan, Meymun’u kurtaracak mı, yoksa açığa çıkmamak için onu ölüme mi terk edecek? Bozan bu defa kaçış yolu bulabilecek mi?

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Tekfur, Bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli'deki Hıristiyan beylerine verilen genel ad.

Tekfur Ermeniceden alıntı bir sözcük olup Osmanlı Türkçesinde Hıristiyan hükümdarlara verilen bir sandır. Aslı Takavor, anlamı ise "taç taşıyan"dır. Bizans İmparatorluğu'nda merkez dışındaki şehirlerin müstakil valilerine Tekfur denirdi. Bunların idari ve askeri vazifeleri vardı. Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında Tekfurlarla çok sıkı münasebet kuruldu. Tekfurlar Türk akınlarından korunup, istiklallerini muhafaza etmek için Türklere çok miktarda vergi verirlerdi.

Tekfurların bazıları durumlarını muhafaza edebilmek için Türk kumandan ve beyleriyle akraba olma yollarına başvururlardı. Bu sebepten ekserisi kızlarını Türk kumandan veya oğullarına gelin verirlerdi. Bu tekfurların içinden Müslüman olanlar da oldu. Bunlardan Harmankaya Tekfuru Köse Mihal en meşhurudur. Osmanlı Devletine ve İslamiyete hizmetlerde bulundu.

Bizans İmparatorluğu yıkılınca tekfurluk da tamâmen tarihe karıştı