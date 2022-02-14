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KDV indirimiyle ilgili tatsız iddia Cem Küçük 'başka dedikodular var' deyip açıkladı

KDV indirimiyle ilgili tatsız iddia Cem Küçük 'başka dedikodular var' deyip açıkladı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, KDV indirimi haberini alan zincir marketlerin fiyatları yüzde 20 artırdığını yazdı, gazetenin Yayın Koordinatörü Yücel Koç'un yumurta fiyatlarıyla ilgili olay tweetini köşesine taşıdı.

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KDV indimi 14 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi yetkililer marketlerde denetimlere başladı. Yüzde 7 indirimlik oranın zamlarla bunalan vatandaşa nefes aldırması bekleniyor.

Peki indirimler gerçekten de etiketlere yansıyacak mı?  Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük can sıkıcı bir iddiayı bugünkü yazısında okurlarıyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü önemli bir paket daha hazırladı. Gıdada yüzde 8 olan KDV, 1’e düşürüldü... 
Milletin şu an canını sıkan iki olay var. Birincisi yüksek elektrik faturaları. İkincisi gıda fiyatları... Yani hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon. Zaten bu iki sorun gitti mi, sorun kalmıyor. 

Hükümetin marketleri ve tedarik zincirini ciddi şekilde kontrol etmesi gerektiği uyarısını yapan Küçük, yazısında çok konuşulacak iddiayı gündeme getirdi:

Şimdi bu indirimle güya fiyatları aşağı çekecekler..." 
"Herkes elini taşın altına koymalı. Yüzde 7’ye ilaveten, marketler de yüzde 7 indirse millet rahatlar. Marketlerin iyi niyetini şimdi göreceğiz. 
Ancak ortada başka dedikodular da var. Gazetemizin Yayın Koordinatörü Yücel Koç dün şöyle bir tweet attı: “Dün 38,9 lira olan yumurta, bugün öğleden sonra 45,9 liraya çıkarılmış. Üstelik beş zincir marketin tamamında aynı fiyat."
Anlamı: "Marketlerin bu KDV indiriminden 1 hafta önce haberi varmış. O yüzden fiyatları yüzde 20 civarında artırmışlar. Şimdi bu indirimle güya fiyatları aşağı çekecekler..." 
Hükûmet elinde güçlü enstrümanları olan bir yapıdır. Geriye dönük kontrolle bu doğru mu, değil mi kontrol etmeli. Doğruysa gereğini hukuken yapmalı. 
Ben marketler böyle şeyler yapmaz diyemem. Türk siyasi tarihinde özellikle 1970’lerde ve hatta 80’lerde stokçulukla ilgili çok örnek vardır. Sadece market değil bütün sektörlerde kötü niyetliler olabilir. Bunu ortaya çıkaracak olan hükûmettir..."

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