A101, BİM, Migros, Şok, CarrefourSa'dan KDV indirimi yağ bakın kaç lira oldu
Gıda fiyatlarında KDV'nin yüzde 8'den yüze 1'e indirilmesi sonrası etiketler değişmeye başladı. BİM'de ayçiçek yağı ve şekerin yeni fiyatı belli olurken, Migros ve CarrefourSa da fiyatların düşürüldüğünü açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini duyurdu. Söz konusu düzenlemeyle su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir ve zeytin gibi ürünler başta olmak üzere kuru yemiş, bakliyat, sebze ve meyve, çikolata, lokum, bisküvi, kraker ve gofret gibi atıştırmalıklarda KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü. KDV indirim uygulaması sonrası zincir marketlerden peş peşe açıklamalar geldi. BİM, Carrefoursa, Migros, KDV indirimini ürünlere yansıttığını bildirdi.
Temel gıda ürünlerindeki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete yayımlandı. KDV indirimi kararı sonrasında Ticaret Bakanı Mehmet Muş, pazartesi günü temel gıdada indirim yapmayan zincir marketlere yaptırım uygulanacağını duyurdu. KDV indiriminin ardından bir hafta önce zam üstüne zam yapan zincir marketler yeniden fiyat güncellemesine gitti.
BİM bindirdiği zammı indirdi
BİM market zinciri yaptığı indirim haberinde 'yaptığı zammı' indirdiğini duyurdu. Bir gün önce 38,9 TL olan yumurta fiyatını 45,9 TL'ye çıkaran zincir market BİM, KDV indirimini bu şekilde duyurdu:
"Değerli Müşterilerimiz; 13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararda belirtilen temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi ilgili ürünlere uygulanmış olup, bir çok üründe KDV indiriminden daha fazla orana denk gelen indirimleri ilgili ürünlere yansıtmış bulunmaktayız."