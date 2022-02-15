A101, BİM, Migros, Şok, CarrefourSa'dan KDV indirimi yağ bakın kaç lira oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini duyurdu. Söz konusu düzenlemeyle su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir ve zeytin gibi ürünler başta olmak üzere kuru yemiş, bakliyat, sebze ve meyve, çikolata, lokum, bisküvi, kraker ve gofret gibi atıştırmalıklarda KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü. KDV indirim uygulaması sonrası zincir marketlerden peş peşe açıklamalar geldi. BİM, Carrefoursa, Migros, KDV indirimini ürünlere yansıttığını bildirdi.