Nafaka gönderirken yazdığı not yüzünden 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu

Eski eşine nafaka gönderirken dekonta, "Helal etmediğim nafaka. Haram olsun" gibi ifadeler yazan öğretmen, 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu.

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İstanbul'da 2011 yılında ikisi de öğretmen olan Nihal B. ve Barış A. evlendi. Çiftin çocukları olmadı. 7 yıl sonra genç kadın aldatma, darp, psikolojik şiddet, malvarlığını gizleme ve ailesinin üzerine geçirme gerekçeleriyle eşinden boşandı. Nihal B., tazminat talebinden vazgeçerken eski koca nafaka ödemeyi kabul etti. Ancak her ay 7 bin lira gönderen Barış A., dekontların açıklama kısmına, "Helal etmediğim nafaka. Haram olsun" gibi ifadeler yazdı.

Söz konusu mesajların psikolojisini bozduğunu öne süren Nihal B., eski kocasına 250 bin liralık tazminat davası açtı. Nihal B., dilekçesinde eski eşi nedeniyle annelik hayalinden vazgeçtiğini, boşanırken sahip olduğu malvarlığının çoğunu karşı tarafa bıraktığını, buna rağmen gelirinin küçük bir kısmı sayılacak miktarda nafaka ödeyen Barış A.'nın kendisine dekont yoluyla hakaret ettiğini savundu. Barış A. ise nafakayı helal etmemesinin tanrısal ceza dileme anlamına geldiğini öne sürdü.