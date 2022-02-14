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Gerginlik petrole yaradı! Varil fiyatı tarihi zirveyi gördü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gerginlik petrole yaradı! Varil fiyatı tarihi zirveyi gördü

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 2014'ten bu yana en yüksek seviye olan 95,66 doları gördü. Fiyatların yükselişinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği endişesi etkili oldu.

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Cuma günü 95,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 94,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili pazartesi sabahı 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,01 artışla 95,39 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,31 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği endişesi etkili oldu. ABD'li yetkililerin Rusya ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin cuma günkü açıklamaları sonrası petrol fiyatları hızla yükselerek 2014'ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Fiyatlar olası bir işgalin ABD ve Avrupa yaptırımlarını tetikleyebileceğine ve Rusya'nın ihracatının kesintiye uğramasıyla arzın daha da sıkılaşacağına yönelik endişelerle yükselişini sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 96,25 ile 97,47 dolar aralığının direnç, 95,03 ile 93,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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