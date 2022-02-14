Tuğrul Bozan kimdir tarihte nasıl öldü? Tuğrul Bozan kiminle evli eşi kimdir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 13. bölümü ile ekrana gelecek. Yeni bölüme Tuğrul Bozan damga vuracak. Büyük Selçuklu devletini kim kurdu? Alpaslan: Büyük Selçuklu dizisi Tuğrul Bozan karakteri kimdir? gibi ifadeler kullanılıyor. Peki, Tuğrul Bozan kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Tuğrul Bozan kimdir?

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Alpaslan: Büyük Selçuklu dizisi ile birlikte, tarihi karakterler araştırılmaya başlandı. Özellikle Tuğrul Bozan karakteri merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Tuğrul Bozan kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Tuğrul Bozan kimdir?

Tuğrul Bozan kimdir: Tuğrul Bozan (ö. 1052), 1052 yılı içerisinde (tahminen 40-57 gün arası) hüküm süren ve Gazneli hanedanından olamayan gulâm kökenli Gazne Devleti sultanıdır. Sultan Abdürreşit'in başkomutan tayin ettiği Tuğrul Bozan'a Selçukluları durdurma görevi vermişti. Bunun üzerine Tuğrul Bozan, 1051'de Selçukluları mağlup etti ve Sistan'ı ele geçirse de, Tak Kalesi'ni kuşatmasına rağmen alamadı.

Selçuklulara karşı devletin konumunu sağlamlaştıran komutan, Gazne tahtına göz dikti. 10 Kasım 1051'de Gazne'ye doğru yürüyen Tuğrul Bozan, 1052 yılının başlarında Sultan Abdürreşit ve on bir şehzadeyi öldürerek tahtı ele geçirdi.

Bu katliamdan; Ferruhzad, İbrahim ve Şücâ adlı şehzadeler kurtulabildi. Gazneli Sultan Mesut'un gulâmlarından birinin Tuğrul Bozan'ı hançerlemesi sonucu, sağ kalan üç şehzade de kurtulmuş oldu. Tuğrul'un başı, bir sopaya takılarak Gazne sokaklarında dolaştırıldı. Böylece halk, onun öldüğüne inanmış oldu. Bundan sonra Gazneli komutanlar bir araya geldiler ve sultanlık için Şehzade Ferruhzad'ı seçtiler.

13. bölümde neler olacak: Her şeyi göze alıp Kekavmenos’u öldürmek için Vaspurakan’a giden Akça, Alparslan’ın Alpagut tarafından yakalandığını görünce Kekavmenos’u esir almıştı. Akça şimdi ne yapacak? Aklında yeni bir oyun mu var, yoksa Kekavmenos’u öldürecek mi? Alparslan, Alpagut’un elinden nasıl kurtulacak? Akça tarafından esir alınan Kekavmenos beklemediği bu hamleye nasıl karşılık verecek?

Vaspurakan’ın yeni valisi Diyojen, hem adını imparatora duyurmak hem de valilik makamını herkesten daha çok hak ettiğini göstermek için yeni bir plan yapar. Atılan bu adımla Selçukluları zor bir süreç bekliyor.

Meymun’un Natık olarak tanınması ve Bizans’a esir düşmesi sebebiyle iyice köşeye çıkışan Bozan, Meymun’u kurtaracak mı, yoksa açığa çıkmamak için onu ölüme mi terk edecek? Bozan bu defa kaçış yolu bulabilecek mi?

Bizans saldırıları, Karmati hücumları sonrası Alparslan’ın yeni planı ne olacak?