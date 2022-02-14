Ukrayna'yı ilk terk eden savaş kışkırtıcılığı yapan ABD oldu

UKRAYNA'da savaş kışkırtıcılığında baş role soyunan ABD, Kiev'i ilk terk eden ülke de oldu. Washington yönetimi Ukrayna'da bulunan sivil, asker ve diplomatik unsurlarına tahliye kararına bir kritik ekleme daha yaptı.

Abone ol

UKRAYNA geriliminde topyekûn bir işgal falı çeken ABD yönetimi bir taraftan Doğu Avrupa'ya askeri yığınağını artırırken diğer taraftan Kiev'e tek başınasın mesajı vermeye de devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'daki diplomatik personeline ülkeden çıkma talimatı veren Washington, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Donbass bölgesinde görevli Ukrayna Özel Gözlem Misyonu (ÖGM) çerçevesindeki ABD'li personelini de geri çekmeye başladı.

Geri çekme talimatı Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın ÖGM'nin daha aktif çalışması gerektiğini vurgulamasından yalnızca bir gün sonra verildi.