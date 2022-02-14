Ukrayna'yı ilk terk eden savaş kışkırtıcılığı yapan ABD oldu

UKRAYNA'da savaş kışkırtıcılığında baş role soyunan ABD, Kiev'i ilk terk eden ülke de oldu. Washington yönetimi Ukrayna'da bulunan sivil, asker ve diplomatik unsurlarına tahliye kararına bir kritik ekleme daha yaptı.Abone ol
UKRAYNA geriliminde topyekûn bir işgal falı çeken ABD yönetimi bir taraftan Doğu Avrupa'ya askeri yığınağını artırırken diğer taraftan Kiev'e tek başınasın mesajı vermeye de devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'daki diplomatik personeline ülkeden çıkma talimatı veren Washington, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Donbass bölgesinde görevli Ukrayna Özel Gözlem Misyonu (ÖGM) çerçevesindeki ABD'li personelini de geri çekmeye başladı.
Geri çekme talimatı Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın ÖGM'nin daha aktif çalışması gerektiğini vurgulamasından yalnızca bir gün sonra verildi.
"Ayrılmaya dünden hazırdılar"
ÖGM bünyesindeki ABD'li gözlemciler 6 araçlık bir konvoyla Donetsk'ten ayrıldı. ABD'lilerle birlikte misyon bünyesinde bulunan İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin de araçlarla ayrıldığı tahmin ediliyor. Bölgeden gelen haberlerde ÖGM'deki ABD'lilerin çoktan eşyalarını topladıkları ve sadece talimatı bekledikleri kaydedildi. Misyonun göreve başlangıç tarihinden bugüne bu türde bir durumun yaşanmadığı belirtiliyor.