Türkiye için kritik sözler! ABD'li komutan savaş için tarih verdi

Eski ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, ABD'nin Ukrayna krizinde Türkiye ile işbirliği yapması gerektiğini söyleyerek, "Bölgenin anahtarı Türkiye. Karadeniz ve Boğazlar üzerindeki gücü ve bölgedeki herkesle ilişkisi ortada" dedi.

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Eski ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, CNN Türk'e yaptığı açıklamada Ukrayna-Rusya krizine değinirken Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye verdikleri desteğin yanlış olduğunu itiraf etti.

Rusya'nın iki hafta içerisinde Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlatacağını iddia eden Hodges, "Büyük çaplı bir saldırı olacağını sanmıyorum. Karadeniz ve Azak Denizi'ne çıkartma olacağını tahmin ediyorum" dedi.

"Türkiye ile Ukrayna krizinde işbirliği yapmalıyız"

ABD'nin Türkiye ile daha yakın çalışması gerektiğini belirten Hodges, "Bölgenin anahtarı Türkiye. Karadeniz'deki gücü, Boğazlar üzerindeki gücü, bölgedeki herkesle ilişkisi ile bence Türkiye şu ana kadar çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

"YPG'ye verdiğimiz destek yanlış"

ABD'nin terör örgütü YPG'ye destek vermesinin hata olduğunu ifade eden Hodges, şu ifadeleri kullandı:

"Stratejik düşünüp Türkiye'nin haritada nerede bulunduğunu göz önünde tutmuyoruz. Bence YPG'ye silah vermek yanlıştı. Bu taktiksel açıdan işimize geldi. Ancak stratejik bir ilişkiyi zedeledi."

"İnsanlar Türkiye'nin öneminin farkına varmalı"

Türkiye'nin önümüzdeki aylarda kritik bir rol üstlenebileceğinin altını çizen Hodges, sözlerine şöyle devam etti:

"NATO'nun en ileri askeri komutanlığını Türk askerler yönetiyor. Bence birçok kişi bunun farkında değil. Türkiye, kendi bilgi kampanyasını başlatmalı, 'Türkiye'nin yaptığı işlere bakın, kritik bir rol oynuyoruz' demeli. Böylece birçok kişiyi bilgilendirebilir. Kongre delegasyonları Türkiye'ye davet edilmeli. İnsanlar Türkiye'nin önemini görmeli. Bence Türkiye önümüzdeki aylarda kritik bir rol oynayabilir."