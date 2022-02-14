Eskişehir'de peçete hırsızlarına karşı asma kilitli önlem

ESKİŞEHİR'de bir alışveriş merkezi (AVM) tuvaletinde bulunan asma kilit takılı peçetelik görenlerin dikkatini çekiyor.

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ESKİŞEHİR'de bir alışveriş merkezinin (AVM) peçete hırsızlığının önüne geçmek için oldukça büyük bir kilit kullanması tuvaleti kullanan müşteriler tarafından garip karşılandı.

Peçete fiyatlarının bir hayli yüksek olması, hırsızlığa karşı ciddi önlem alınmasında etkili oldu.

Peçete için bile bu seviyede önlem alınması, hırsızlıkların oldukça arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.