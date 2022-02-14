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Iğdır'da teröristlerin su altına sakladığı mühimmat ele geçirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Iğdır'da teröristlerin su altına sakladığı mühimmat ele geçirildi

IĞDIR'da terör örgütü mensuplarına yönelik jandarma komando, jandarma arama kurtarma (JAK) ve polis özel harekat (PÖH) timlerinin katılımıyla başlatılan 'Iğdır-Ağrı Dağı Eren Kış-9' operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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IĞDIR Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce 'ara, bul, yok et' sloganıyla başlatılan operasyon çerçevesinde kentin Karakoyunlu ilçesine bağlı Yazlık kırsalında terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma yürütülüyor.

Jandarma komando, jandarma arama kurtarma (JAK) ve polis özel harekat (PÖH) timlerinin katıldığı operasyon kapsamında Ağrı Dağı eteklerinde de arama yapıldı. Aramada 1 keskin nişancı tüfeği, keskin nişancı dürbünü ve şarjörü ele geçirildi. Ayrıca JAK unsurlarınca yöredeki Karasu Nehri kıyılarındaki göletlerde gerçekleştirilen aramalarında teröristlerce su altına saklanan 145 adet 12.7 milimetre çapında uçaksavar mühimmatı ve 1 uçaksavar parçası bulundu.

Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesindeki terör suçları cumhuriyet savcısının talimatıyla kayıt altına alındı. Timlerin bölgede terör örgütüne yönelik operasyonu devam ediyor.

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