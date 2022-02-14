Galatasaray harekete geçti! Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer'i bedavaya kadrosuna katacak

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç kaleci Berke Özer'in menajeriyle temasa geçti. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Galatasaray, tek kuruş bonservis ücreti ödemeden Berke Özer'i kadrosuna katacak. Fenerbahçe ise sözleşmeyi uzatarak Berke'de para kazanmanın peşinde.

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Ligde zor günler geçiren Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar genç kaleci Berke Özer'in menajeriyle görüştü ve teklifini iletti.

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmaya yanaşmıyor

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Berke Özer, sözleşme uzatmaya yanaşmıyor. Altay Bayındır sakatlandıktan sonra kaleye geçen ve yediği gollerle eleştirilen Berke, sarı-lacivertli yönetimine sözleşme uzatmak istemediğini iletti.

Hedefinde Avrupa var

Berke Özer'in gelecek sezon Avrupa'da forma giymek istediği belirtildi. Belçika'dan ve Hollanda'dan birçok takımın takip ettiği Berke Özer'in istediği teklifleri alamazsa Galatasaray'ın teklifine sıcak bakabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe bedavaya kaptırmak istemiyor

2018 yılında Altınordu'dan 2.5 milyon avro bedelle Berke Özer'i kadrosuna katan Fenerbahçe, genç oyuncuyu bedava bırakmak istemiyor. Altay Bayındır'ı bu yaz iyi bir bonservis bedeline satmanın planlarını yapan sarı-lacivertliler Berke Özer'le sözleşmesini uzatıp kaleyi genç file bekçisine emanet etmeyi planlıyor. Yönetimin 21 yaşındaki kaleciye son bir teklifte daha bulunacağı bildirildi.