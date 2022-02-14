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Türkiye uyardı: Zorunlu haller dışında Yemen'e seyahat etmekten kaçının

Türkiye uyardı: Zorunlu haller dışında Yemen'e seyahat etmekten kaçının

Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarına zorunlu olmadığı takdirde Yemen'e seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı, Yemen'e yönelik seyahat uyarısı yaptı.

Uyarıda, "Yemen'de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları muvacehesinde vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Türk vatandaşlarına Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Sana Büyükelçiliğince yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri, her halükarda kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

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