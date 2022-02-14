Türkiye 14 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 438 bin 553 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 144 milyon 173 bin 367'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Şubat 2022 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 553 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 74 bin 936 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. 'Nasılsa bulaşacak' demek yanlış, doğrusu tedbir" değerlendirmesinde bulundu.