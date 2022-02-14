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Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan iki çocuk yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde oto galeriden lüks cip çalan iki çocuk polisin çalışması sonucu yakalandı.

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ORDU'nun Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki oto galeriye arka taraftaki pencereden giren S.Ö. (14) ile A.Y. (13) çaldıkları ciple kaçtı. Galeriye yakın bölgede lastiği patlayan aracı bırakan S.Ö. ile A.Y., oto galeriye dönerek başka bir cip çaldı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Araç hırsızlığından sabıkası bulunan çocukların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri çalınan cipin Fatsa ilçesinde olduğunu belirledi. Kurtuluş Mahallesi'ndeki arazide terk edilmiş halde bulunan araç üzerinde yapılan incelemede herhangi bir hasara rastlanmadı.

S.Ö. ile A.Y. de ilçede caddede yürüdükleri sırada polis ekiplerince yakalandı. Zanlılar işlemleri için Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı güzergahındaki bir otomobil galerisinden 28 Kasım 2021'de çaldıkları araçla İstanbul'a kaçan, 3 Aralık 2021 gecesi yakalanarak getirildikleri Ordu'da 6 Aralık 2021'de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan S.Ö. ve A.Y.'nin bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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