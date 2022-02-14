Önder Karaveli: Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım

Adana Demirspor maçının ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, futbolcuların yorgun olduğunu söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a konuştu.

Göreve başladığından bu yana en çok pozisyon verdikleri maçı oynadıklarını belirten Karaveli, "Oyunun son bölümüne bakınca buradan 1 puan kazanç. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. Zaman zaman bizdeydi. İyi pozisyonlar bulduk. 60. dakikadan sonra tamamen rakibin üstünlüğünde geçen, son bölümde bizim kale çevremizde ve her atak gol pozisyonlarına döndü. Görev süremde ilk defa bu kadar pozisyon verdiğimiz bir maç oldu." dedi.

Bugün oyuna hamle yapamadıklarını belirten Karaveli, "Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal sakatlandı. Rachid değişirken de Welinton'u kontrol ettik. O da sakattı. Kupadaki 120 dakika buna neden oldu. Bir maçı hayatımda ilk defa hamle yapamadan, mecburi değişikler ile tamamladım." şeklinde konuştu.