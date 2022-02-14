BIST 2.002
DOLAR 13,60
EURO 15,37
ALTIN 819,23
HABER /  EKONOMİ

Mehmet Özhaseki'den doğal gaz faturası açıklaması: 1000 liralık geliyorsa 4000 liradır

Mehmet Özhaseki'den doğal gaz faturası açıklaması: 1000 liralık geliyorsa 4000 liradır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, doğalgazda 1000 liralık bir doğalgaz faturasının aslında 4000 lira olduğunu, yüzde 75’ini devletin karşıladığını söyledi.

Abone ol

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AHaber canlı yayınında doğal gaz faturalarındaki artışa ilişkin konuştu. Özhaseki, doğal gazda 1000 liralık bir doğal gaz faturasının aslında 4000 lira olduğunu, yüzde 75’ini devletin karşıladığını ifade etti.

"Doğal gazda en ucuz ülkeyiz"
Faturalara toplam maliyetin yazılmasını isteyen Özhaseki, fiyatları AB ülkeleriyle kıyaslayarak, "Doğal gazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu" ifadelerini kullandı.

Yarısını devlet ödüyor
2022 sonunda enflasyonun tek haneye düşeceğini belirten Mehmet Özhaseki, "Elektrik ve doğalgaz faturasının yarısını devlet ödüyor" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Önder Karaveli: Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım
Önder Karaveli: Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım
Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan iki çocuk yakalandı
Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan iki çocuk yakalandı
Türkiye uyardı: Zorunlu haller dışında Yemen'e seyahat etmekten kaçının
Türkiye uyardı: Zorunlu haller dışında Yemen'e seyahat etmekten kaçının
Putin, askeri tatbikatlar hakkında Savunma Bakanı'ndan bilgi aldı
Putin, askeri tatbikatlar hakkında Savunma Bakanı'ndan bilgi aldı
Hüseyin Baş'tan Meral Akşener'e ziyaret
Hüseyin Baş'tan Meral Akşener'e ziyaret
İngiltere'de akaryakıt fiyatları tarihi seviyeleri gördü
İngiltere'de akaryakıt fiyatları tarihi seviyeleri gördü
Tevfik Göksu'dan İBB'ye dikkat çeken doğal gaz teklifi!
Tevfik Göksu'dan İBB'ye dikkat çeken doğal gaz teklifi!
Adana Demirspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Adana Demirspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
TFF'den yayın ihalesiyle ilgili yeni açıklama
TFF'den yayın ihalesiyle ilgili yeni açıklama
Galatasaray harekete geçti! Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer'i bedavaya kadrosuna katacak
Galatasaray harekete geçti! Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer'i bedavaya kadrosuna katacak