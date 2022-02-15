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Yeni KDV indirimi geliyor! Eğitim, sağlık ve konutta da KDV indiriliyor

Yeni KDV indirimi geliyor! Eğitim, sağlık ve konutta da KDV indiriliyor

Vatandaş artan fiyatlar altında ezilirken hükümet de çözüm yolları arıyor. Temel gıdaların ardından özel eğitim ve özel sağlık hizmetleriyle konutlar için de KDV indirimleri planlandığı belirtiliyor.

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Gıda ürünlerinde yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesinin ardından sıra diğer sektörlere geldi. Yeni Şafak'ın haberine göre, eğitim ve sağlık hizmetlerinde yüzde 8, konutta 150 metrekarenin üzeri konutta yüzde 18 KDV uygulanıyor. Bu KDV oranlarının indirilmesi planlanıyor.

Konutlarda da 150 metrekareye kadar olan evlerde KDV yüzde 1 olurken, 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18 KDV uygulanıyor. Kentsel dönüşüm, yapı kooperatifleri ve TOKİ’lerde KDV oranı yüzde 1. Bu oranlarda da düzenleme yapılıyor. Semte göre de KDV düzenlemesi planlanıyor.

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