BIST 2.002
DOLAR 13,59
EURO 15,40
ALTIN 821,48
HABER /  GÜNCEL

Necip Hablemitoğlu suikasti şüphelilerinden 2'si tutuklandı

Necip Hablemitoğlu suikasti şüphelilerinden 2'si tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen 3 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklu sayısı 3 oldu
Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 şüpheli, 3 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Bunlardan 3'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, diğerlerinin gözaltı süresi uzatılmıştı. Şüpheli Bozkır da "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" iddiasıyla 8 Şubat'ta tutuklanmıştı. Böylece Hablemitoğlu suikast soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
 Sivas’ta dehşet evi! Baba parçalanarak öldürüldü oğlu çıplak donarak öldü
 Sivas’ta dehşet evi! Baba parçalanarak öldürüldü oğlu çıplak donarak öldü
Murat Sancak: Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun
Murat Sancak: Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun
Murat Sancak: FETÖ'cü hakemleri temizleyin
Murat Sancak: FETÖ'cü hakemleri temizleyin
Göztepe'yi deviren Hatayspor üç maç sonra kazandı
Göztepe'yi deviren Hatayspor üç maç sonra kazandı
Önder Karaveli: Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım
Önder Karaveli: Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım
Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan iki çocuk yakalandı
Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan iki çocuk yakalandı
ABD, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki elçilik operasyonlarını Lviv'e taşıdı
ABD, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki elçilik operasyonlarını Lviv'e taşıdı
Türkiye uyardı: Zorunlu haller dışında Yemen'e seyahat etmekten kaçının
Türkiye uyardı: Zorunlu haller dışında Yemen'e seyahat etmekten kaçının
Putin, askeri tatbikatlar hakkında Savunma Bakanı'ndan bilgi aldı
Putin, askeri tatbikatlar hakkında Savunma Bakanı'ndan bilgi aldı
Türkiye 14 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 14 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu