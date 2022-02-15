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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sevgililer Günü paylaşımı: Neyse ki yetiştik

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sevgililer Günü paylaşımı: Neyse ki yetiştik

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün gün boyu İzmir'de temaslardaydı. Akşam saatlerinde evine dönen Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaşarak Sevgililer Günü paylaşımı yaptı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Sevgililer Günü'nü kutlamaya yetiştiğini "Neyse ki yetiştik" notuyla duyurdu.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Bugün İzmir’de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik." dedi.

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