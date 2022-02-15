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MİT'çilerin isimlerini ifşa etmişlerdi! Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor

MİT'çilerin isimlerini ifşa etmişlerdi! Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor

LİBYA'da şehit edilen MİT mensuplarının isimlerini deşifre ettikleri için yargılanan gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan cezalarının onanmasının ardından yeniden cezaevine giriyor.

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İstinaf Mahkemesi, gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılıç, Aydın Keser, Mehmet Ferhat Çelik’in hapis cezalarına yönelik başvuruyu reddetmiş ve cezaları onamıştı. Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden infaz savcılığına başvuruyor. Gazeteciler yeniden cezaevine girecek.

Ne olmuştu?
Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun bir dönem yöneticileri olduğu Odatv'de, Libya şehidi MİT mensubunun cenazesine dair bir haber yayınlandı. Haberde, Libya’da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun cenazesinden bahsedildi ve MİT mensubunun kimliği deşifre edilmezken, ailesine dair herhangi bir bilgi verilmedi.

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