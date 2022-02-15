Selen Kaldırım kimdir kaç yaşında Selen Kaldırım ne iş yapıyor?

Çektiği videolar ile fenomen olan Kafalar grubunun üyesi Atakan Özyurt, görkemli bir düğünle sevgilisi Selen Kaldırım ile evlendi. Nikah şahitliğini Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in yaptığı düğün olay oldu. Bu gelişmenin ardından Atakan Özyurt kimdir, kaç yaşında ve kiminle evlendi soruları merak konusu oldu.

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Çektikleri ilginç videolar ile sosyal medyada adını duyuran, Kafalar grubunun üyesi olan Atakan Özyurt sevgilisi Selen Kaldırım ile görkemli bir düğünle evlendi. 29 yaşında olan Atakan Özyurt aslen Ordulu ve asıl eğitimi bambaşka. Arel Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Bölümü mezunu olan Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin ile birlikte “Kafalar” olarak tanınmışlardır. Peki Atakan Özyurt kimdir, kaç yaşında ve kiminle evlendi eşi Selen Kaldırım kimdir?

Atakan Özyurt, 31 Aralık 1993 tarihinde Ordu‘da doğmuştur. Eğitimini Arel Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Bölümünde tamamlamıştır.

Fatih Yasin ve Bilal Hancı ile tanışan Atakan Özyurt, sosyal medyada paylaştıkları videolar sonrasında 26 Aralık 2014 tarihinde Youtube’da Kafalar kanalını açarak çok sevilen fenomenler arasında yer almışlardır.

11 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan Evrim Akın‘ın sunuculuğunu yaptığı “Çocuktan Al Haberi” adlı Tv programının 89. Bölümünde; Kafalar grubundan Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin yarıştı.

Söz ve müziğini 2018 yılında müzisyen Abdurrahim Akça ya da bilinen adıyla Eypio‘nun Kafalar Karışık filmi için yaptığı “Kaşık” şarkısının video klibi’nde sosyal medya fenomenleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin oynadılar.

Selen Kaldırım kimdir: 28 yaşındaki Selen Kaldırım 31 Aralık 1993 tarihinde Trabzon'un Of şehrinde doğmuştur.

2013 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olmuştur. Medipol Üniversitesi’nde Dijital İletişim alanında yüksek lisansına devam etmektedir.