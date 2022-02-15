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Bayrampaşa’da korkutan iş yeri yangını

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bayrampaşa’da korkutan iş yeri yangını

Bayrampaşa’da gıda üretimi yapan bir fabrikanın imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar dron ile havadan görüntülendi.

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Yangın, saat 08.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Hanife Ana sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir gıda üretimi yapan fabrikanın imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. İş yerinde bulunan çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın, İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik bir müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Çalışanlar yangını gözyaşlarıyla izledi
İş yeri çalışanları sabah geldikleri iş yeri önünde gördükleri manzara karşısında şok yaşarken, bazı çalışanlar itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini gözyaşları içerisinde izledi.

Siyah dumanlar havadan görüntülendi
Yangın sonrası binadan yükselen siyah bulutlar dron ile havadan görüntülenirken, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında bir süre soğutma çalışması yapıldı.
Sabah saatlerinde çıkan ve korku dolu anların yaşandığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tamamen söndürüldü. Yaşanan panik ise yangının söndürülmesinin ardından sona erdi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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