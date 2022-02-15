Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig ekibi talip

Fenerbahçe’nin bu sezon performanslarıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu'nu Premier Lig ekibi Brighton ikna etmeye çalışıyor.

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Fenerbahçe'nin bir diğer genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bu yıl yaşadığı çıkış sayesinde hem kendi kulübünün hem de Premier Lig ekiplerinden Brighton’un baskısı altında.

İngiliz ve Hollanda basını Ferdi Kadıoğlu'nun Brigton'la 5 yıllık anlaşma imzaladığını yazsa da Fenerbahçe kanadı bunu doğrulamıyor ve görüşmelerinin sürdüğünü belirtiyor.

Yaşadığı çıkışla değeri 7-8 milyon Euro'ya çıkan genç yeteneğin bu ay sonuna kadar Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaması durumunda Premier Lig'e gittiği yolundaki haberlerin doğruluk payının güçleneceği de öğrenildi. (Hürriyet)