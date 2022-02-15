BIST 2.002
DOLAR 13,59
EURO 15,39
ALTIN 820,60
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig ekibi talip

Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig ekibi talip

Fenerbahçe’nin bu sezon performanslarıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu'nu Premier Lig ekibi Brighton ikna etmeye çalışıyor.

Abone ol

Fenerbahçe'nin bir diğer genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bu yıl yaşadığı çıkış sayesinde hem kendi kulübünün hem de Premier Lig ekiplerinden Brighton’un baskısı altında.

İngiliz ve Hollanda basını Ferdi Kadıoğlu'nun Brigton'la 5 yıllık anlaşma imzaladığını yazsa da Fenerbahçe kanadı bunu doğrulamıyor ve görüşmelerinin sürdüğünü belirtiyor.

Yaşadığı çıkışla değeri 7-8 milyon Euro'ya çıkan genç yeteneğin bu ay sonuna kadar Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaması durumunda Premier Lig'e gittiği yolundaki haberlerin doğruluk payının güçleneceği de öğrenildi. (Hürriyet)

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gebze'de kırmızı ışıkta araçta öldürülen iki genç kadınla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı
Foto Galeri Gebze'de kırmızı ışıkta araçta öldürülen iki genç kadınla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
MİT'çilerin isimlerini ifşa etmişlerdi! Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor
MİT'çilerin isimlerini ifşa etmişlerdi! Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor
YPG'ye çalışan Suriyelilerin de olduğu 22 kişiye operasyon
YPG'ye çalışan Suriyelilerin de olduğu 22 kişiye operasyon
Zonguldak'ta vahşet! Su doldurma bahanesiyle boş araziye getirdiği oğlunun boynunu kesti
Zonguldak'ta vahşet! Su doldurma bahanesiyle boş araziye getirdiği oğlunun boynunu kesti
Restoranlardaki gıda israfına karşı Bakanlık harekete geçti! Yeme dönüştürülecek
Restoranlardaki gıda israfına karşı Bakanlık harekete geçti! Yeme dönüştürülecek
Atakan Özyurt kimdir kaç yaşında aslen nereli kiminle evlendi?
Atakan Özyurt kimdir kaç yaşında aslen nereli kiminle evlendi?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sevgililer Günü paylaşımı: Neyse ki yetiştik
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sevgililer Günü paylaşımı: Neyse ki yetiştik
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 26 güzergahta "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" kuruldu
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 26 güzergahta "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" kuruldu
15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi sorgulama
15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi sorgulama
Ukrayna Rus işgaline hazırlanıyor! Devlet Başkanı Zelenskiy tatil ilan etti!
Ukrayna Rus işgaline hazırlanıyor! Devlet Başkanı Zelenskiy tatil ilan etti!
Park halindeki otomobil alev topuna döndü
Park halindeki otomobil alev topuna döndü