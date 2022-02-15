Sisi evlilikleri, kaç kere evlendi imam nikahlı eşi kimdir?

Al Sana Haber magazin programının moderatörü olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu yeniden evleneceğini duyurdu. Daha önce imam nikahlı bir evlililk yapan Sisi bu kez Osmanlı'ya gelin gidiyorum dedi. 56 yaşındaki Seyhan Soylu, 39 yaşında ki Can Tosunbey ile evleneceğini duyurdu. Peki kimdir Sisi, erkek hali nasıldı, ne zaman kadın oldu?

Abone ol

Flash TV'deki Al Sana Haber programında moderatör olan Seyhan Soylu ilginç yorumları ile dikkat çekerken özel hayatı bir kez daha merak konusu oldu. 56 yaşında olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, sanat camiasında oldukça ünlü olan bir transeksüeldir. Tanınmış bir çok kişinin menajerliğini yapan Sisi Seyhan Soylu, bir dönem söylediği şarkılar ile konuşulmuştu. Şimdi ise Osmanlı'ya gelin gideceğim diyen Sisi yeniden nikah masasına oturacağını duyurdu. Sisi, 2020 yılında Rizeli iş insanı Fahri Yazıcı ile imam nikahıyla evlenmişti.

Sisi "Çatla patla Osmanlı'ya gelin gidiyorum" notuyla yaptığı paylaşımda "2 paylaşım 1 saatte 100.000 izlenme oldu fakat erkek arkadaşıma uygunsuz mesajlardan sonra adını ve kim olduğunu yazmadan bir daha paylaşıyorum… Tüm sevenlerime 14 Şubat kutlu huzurlu mutlu olsun sevdikleriyle bir emir büyük bir kurşunla istiyorum…" dedi.

Sisi sevgilisini ise "Can Tosunbey Kara 39 yaşında akademisyen ve bilişim uzmanı. Ailenin tek erkek çocuğu olan Can Tosunbey Kara gerçekten insanı değerleri çok yüksek biri" diyerek tanıttı.

Seyhan Soylu kimdir:

Flash TV'deki Al Sana Haber programında moderatör olan Seyhan Soylu ilginç yorumları ile dikkat çekerken özel hayatı bir kez daha merak konusu oldu. 55 yaşında olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, sanat camiasında oldukça ünlü olan bir transeksüeldir. Tanınmış bir çok kişinin menajerliğini yapan Sisi Seyhan Soylu, bir dönem söylediği şarkılar ile konuşulmuştu. Sisi kimdir, kaç yaşında araştırlamarı başladı.

Herkes onu Sisi lakabı ile bilir. Tam ismi Seyhan Soylu olan Sisi, 1973 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Seyhan Soylu, “Sisi” lakabını kullanan ve sanat camiasında oldukça ünlü olan bir transeksüeldir. Tanınmış isimlerin menajerliğini yapan Seyhan Soylu (Sisi) televizyonculuğa da el atmıştı.

Sisi (Seyhan Soylu) Elçilik görevlisi bir baba ve CHP kadın kolları üyesi öğretmen bir annenin üç çocuğundan biri olarak Samatya'da hayata başladı. Dünyaya erkek olarak gelen Soylu çocuk yaşından itibaren kendindeki değişikliklerin farkındaydı. O hep ileride kadın olacağı günlerin hayalini kurdu. İlk kez kadınlık hormonu almaya başladığında 13 yaşındaydı. Daha tüyleri bile çıkmamıştı...

Sisi (Seyhan Soylu) asıl mesleği : Seyhan Soylu, hayatında ilk resmî dayağı, 14 yaşındayken, onu sıkıştırmak isteyen bir bekçiden yedi. Belki de bu dayak yüzünden polis olmak istedi... Polis olup kendi ve kendi gibi olanları korumak...

Polis Akademisi'ne birincilikle girdi ancak kendi ifadesiyle "cinsel tercihinden dolayı şutlandı". Ancak suçunun "cinsel" değil "ruhsal tahrik" olduğuna inandı.

Ergenekon'da gözaltına alındı : Ergenekon davasında Nurseli İdiz ile birlikte göz altına alınan Sisi, Semih Tufan Gülaltay’ın yandaşı olmakla itham edildi.

Spermlerini dondurdu kadın oldu: Kadın olma ameliyatından önce spermlerini dondurtup yurtdışındaki bir bankaya koydu. Ardından Londra'da erkek olarak başladığı hayatı bitirdi. O artık tam anlamıyla kadındı... Bu mutlu haberi ilk kez annesiyle paylaştı. Telefonda ona "Anne ben ameliyat oldum" dediğinde "yıktın beni" diye cevap aldı.

Özal'ın önünde çırılçıplak soyundu:

Milliyetçi travesti: Sisi kendini milliyetçi travesti olarak tanımlıyor. Kolunda bir bozkurt dövmesi vardır. Arkadaşları ona Asena diyor. Bir dönem MHP'den teklif aldığını ama "MHP'yi zorda bırakmamak" için kabul etmediğini söylüyor.

12 Eylül sonrası referandum günlerinde, Amerikalı eşcinsellerin sembolü turuncu "No No" tişörtü giyen Güneş Taner'i protesto için Turgut Özal'ın önünde soyundu. Bu nedenle içeriye alındı, onbeş gün öldüresiye dövüldü. Sonrasını şöyle anlattı:

-"Beni dövdüren emniyet müdürünü kendime âşık edip, sonra da onu bir dergiye kapak yapıp görevinden aldırdım. Böylece o onbeş günün intikamını aldım. Daha sonra rahmetli Turgut Özal'la da tanıştım. Yaptığımdan çok utandım, çocuksu bir duyguymuş o protesto."

Şarkıcılık hayali erken bitti: Bakü'de radyo televizyon eğitimi alan Seyhan Soylu'nun bir dönem şarkıcılığa da soyundu. "Pijama terlik diskoya geldik, İşte bak sisi, Öpsün hepimizi" diye bir şarkı söylediğinde bu işin çok da uzun sürmeyeceği belliydi.. Artık hayatını organizatör olarak sürdürüyor. Çok sayıda ünlünün menejeri olarak görev yapıyor...