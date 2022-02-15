Altın fiyatları fırlayıp 8 ayın zirvesine çıktı! Gram altın kaç lira işte 15 Şubat 2021 altın fiyatları
UKRAYNA krizi zirve yaparken altın da zirve yarışına katıldı. Ukrayna gerilimi sonrasında yatırımcıların güvenli liman alımlarına odaklanmasıyla son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın 821 lirayı geride bıraktı. İslam memiş yıl içinde gram altının 1450 lirayı göreceğini açıklamıştı.
Altın fiyatları, Ukrayna'da batılı güçler ve Rusya arasındaki gerilimde tansiyonunun iyice artması nedeniyle yükselmeye devam ediyor. Jeopolitik risklerin yükselmesiyle güvenli liman özelliği ön plana çıkan altın spot piyasada son 8 ayın zirvesinde bulunuyor. İç piyasada ise Dolar/TL'nin dar bir bantta hareket etmesine rağmen spot piyasadaki ons altın fiyatlarının etkisiyle gram altın fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Gram altın 820 lirayı geride bıraktı.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD’nin ‘Rusya her an Ukrayna’ya saldırabilir’ şeklindeki açıklamaları nedeniyle tırmanışa geçen altın fiyatları dün ve bugün de yükselişini sürdürdü. Altın yatırımcıları, Ukrayna’daki gelişmelerle birlikte ABD enflasyonu sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) atacağı adımlara odaklanmış durumda.
FED'in faiz kararı bekleniyor
ABD’de enflasyonun yüzde 7,5 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkması piyasalarda Fed’e dair beklentileri artırdı. Fed’in para politikasını sıkılaştırma hamlelerine hız vereceğine dönük beklentiler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Ancak altındaki kazançların silinmemesinde Ukrayna gerilimin yanında enflasyondaki yükselişin devam edeceği beklentisi de etkili oldu. Bu hafta Fed yetkililerinden şahin mesajlar gelmesine karşın jeopolitik risklerin gündemde ilk sırayı almasıyla altındaki pozitif hava da devam etti.
'Rusya Ukrayna'yı işgal edecek' açıklaması altını uçurdu
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan cuma günü yaptığı açıklamada Rusya'nın “Çin Olimpiyatları” bitmeden Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söylemişti. Sullivan’ın açıklaması öncesi spot piyasada ons başına 1830 dolar seviyelerinde bulunan altın, ons başına 1850 dolar seviyelerinde haftayı kapatmıştı.