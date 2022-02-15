Altın fiyatları fırlayıp 8 ayın zirvesine çıktı! Gram altın kaç lira işte 15 Şubat 2021 altın fiyatları

FED'in faiz kararı bekleniyor

ABD’de enflasyonun yüzde 7,5 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkması piyasalarda Fed’e dair beklentileri artırdı. Fed’in para politikasını sıkılaştırma hamlelerine hız vereceğine dönük beklentiler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Ancak altındaki kazançların silinmemesinde Ukrayna gerilimin yanında enflasyondaki yükselişin devam edeceği beklentisi de etkili oldu. Bu hafta Fed yetkililerinden şahin mesajlar gelmesine karşın jeopolitik risklerin gündemde ilk sırayı almasıyla altındaki pozitif hava da devam etti.