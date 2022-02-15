MHP lideri Devlet Bahçeli'den altılı masa toplantısı için sert eleştiri: Bunların altısını toplasanız bir etmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli toplantı için demediğini bırakmadı. Bahçeli "Yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur bir şey yoktur.Bizim masamız yuvarlak değil köşelidir. Bunların altısını toplasanız bir etmez." ifadelerini kullandı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Zamlardan 6 muhalefet liderinin buluştuğu toplantıya ilişkin birçok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri şunları söyledi:

"Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır"

-Döviz kuru artınca fiyat etiketini artıranlar döviz inince aynı hızı göstermediler. Ekonomik ahlak toplum hayatına nüfuz etmek zorunda. Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır, stokçuların üzerine gidilmelidir.

-KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında KDV yüzde 1'e çekilmiştir. Temel gıdalar yüzde 7 ucuzlamıştır. Bu önemli karar vatandaşlarımıza nefes aldıracaktır. Devlet üzerine düşeni yapmıştır. Her sektörün taşın altına elini koyması şarttır.

"Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız"

-Hayat pahalılığının yükü altında tek bir insanımızın yaşamasını kabul edemeyiz. Artan gıda fiyatlarının insanımızın umutlarına gölge düşürmesine sessiz durmayız. Bize göre makul sızlanmalara haklı taleplere kulak verilmelidir. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız. Üzerimize ne düşerse yapacağımızın sözünü veriyoruz. Milletimiz neyden şikayet ediyorsa onun karşısında yerimizi alacağız. Elektrik faturalarındaki yüksek tutar vatandaşlarımızı rahatsız etmiştir. Bazı hususların aydınlığa kavuşturulmasında yarar görülmektedir. CHP yönetiminin konu ilgili iddiaları asılsızdır, cahilcedir. Görevli ve yüklenici şirketlerinin elektrik faturalarına zam yapması mümkün değildir.

Kılıçdaroğlu'nun "fatura ödemeyeceğim" açıklaması

-Elektriğin hem üretimi hem iletimi hem dağıtımı milli stratejik konudur. Her aşama kararlılıkla hukuk sınırları içinde vatandaşımızın refahı gözetilerek takip edilmelidir. CHP Genel Başkanı'nın fatura ödemeyeceğim açıklaması siyasi hezeyan mahsulüdür. Ödemezse elektriği derhal kesilmelidir. Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödemem' çıkışı provokasyondur. Kılıçdaroğlu fatura ödemezse aziz milletimiz ona misliyle fatura ödetecek 2023'te demokratik hesap soracaktır.

-Biz onu düşünerek geçen hafta kampanya başlattık. Kılıçdaroğlu'na kandil göndermelerinin talimatını vermiştim. Kılıçdaroğlu onca kandili nereye koyacak nerede muhafaza edecek merak içindeyim. Kılıçdaroğlu yeni adımlar atacağından bahsetmişsin. Layık olduğun cevabı hemen alırsın. Kılıçdaroğlu kandile uzak ve mesafeli değildir. CHP'nin trafosu ana şebekesi Kandil'dir. Türk milleti Kılıçdaroğlu'nun Kandilini başına geçirecek.

"Yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur bir şey yoktur"

-Günlerce masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını konuştular. Sonunda güç bela 12 Şubat akşamını 6+1 formatında buluştular. Yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur bir şey yoktur. Bir koyundan iki posta çıkmayacaktır.

-Avrupa normalarına bağlı kalacaklarmış. Bu nasıl gayri milliliktir. Bu kadar mı yozlaştınız bu kadar mı başkalaştınız. Bu normlar nelerden ibarettir. Bu toplantı ile değerlendirmeyi size sunmak istiyorum. Yuvarlak masa etrafında toplanmanın manası iyi anlaşılmıştır. Kare olsaydı 4 ayağı olacaktı. Yuvarlak olunca ayak gizli o da HDP. Şu hale bakın. Hazırladıkları bir sayfalık metin içinde de bunların normlarında kalacakmış. Birleştikleri yer HDP kullandıkları yer altılı ganyan.

"Bunların altısını toplasanız bir etmez"

-Zillet ittifakı bölücülük ittifakıdır, FETÖ ittifakıdır, nifak ittifakıdır, Türkiye düşmanlarının HDP'nin gözetimi ve denetimi altındadır. Bizim masamız yuvarlak değil köşelidir. Bunların altısını toplasanız bir etmez. Bizim cumhur duşumuz dünyaya en güzel cevaptır.