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Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Recep Alper Çelik yumruklu saldırıda yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Recep Alper Çelik yumruklu saldırıda yaralandı

BURSA'da Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Recep Alper Çelik, yumruklu saldırı sonucu yaralandı.

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Sabah saatlerinde belediyeye gelen Çelik, binaya girmek üzereyken plakasız bir otomobilden inerek yanına yaklaşan ve yüzünde kar maskesi bulunan bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Yaralanan Çelik, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli aranıyor
Tedavi altına alınan Çelik'in burnunda kırık, elmacık kemiğinde ise çatlak oluştuğu belirlendi. Çelik'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Bu arada polis ekipleri, olaydan sonra plakasız otomobille kaçan şüpheli ile aracı kullanan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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