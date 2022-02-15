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CHP'li Onur Kumbaracıbaşı vefat etti

CHP'li Onur Kumbaracıbaşı vefat etti

CHP'nin acı kaybı... 18 ve 20'inci dönem SODEP'ten Kocaeli milletvekili, 19'uncu dönem Hatay Milletvekili Prof. Onur Kumbaracabaşı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Prof. Dr. Onur Kumbaracabaşı, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Acıbadem hastanesinde bu sabaha karşı vefat etti. Kumbaracabaşı’nın cenazesi 17 Şubat Perşembe günü Ankara’da toprağa verilecek.

DYP-SODEP koalisyonu döneminde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı da yapan  Prof.Onur Kumbaracıbaşı, 1939 Ankara doğumluydu.

Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Akademisi mezunu olan Prof. Kumbaracıbaşı, son zamanlarında koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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