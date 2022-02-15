 Sivas’ta dehşet evi! Baba parçalanarak öldürüldü oğlu çıplak donarak öldü

SİVAS'ın İmranlı ilçesinden kan donduran haber geldi. Psikolojik rahatsızlığı olan Özer Karapınar (44) ile babası olduğu belirlenen Musa Karapınar (74) evde ölü olarak bulundu. Babanın vücudu parçalanmış halde bulunurken, oğlunun cesedi ise donmuş olduğu açıklandı.

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Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı Eskikapımahmut köyü sakinlerinden bir vatandaş, kışın sadece Özer Karapınar (44) ve babası Musa Karapınar’ın (74) yaşadığı köye gitti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özer Karapınar'ı evin bahçesinde çıplak halde yerde hareketsiz bulan şahıs, jandarma ekiplerine haber verdi.

Bahçede donarak ölmüş olarak bulundu

Köye gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Özer Karapınar'ın soğuktan donarak öldüğü anlaşıldı. Evde yapılan incelemede ise parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Cesede ait kafatası ise bulunamadı.

Babasının cesedi parçalanmış halde..

Cesedin Özer Karapınar ile birlikte yaşayan babası Musa Karapınar'a ait olduğu düşünülürken, baba ve oğlunun günler önce öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Özer Karapınar’ın akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.