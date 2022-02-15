Hulusi Akar koronavirüsü atlattı! Erdoğan'ın ardından testi pozitif çıkmıştı Kritik toplantıya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı dönemde koronavirüse yakalanan Hulusi Akar da Covid 19 testinin negatif çıktığını duyurdu. Akar NATO toplantısına gidiyor.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından 6 Şubat'ta koronavirüse yakalanmıştı. Akar, koronavirüsü atlattığını ve NATO toplantısına katılacağını böyle duyurdu:

"Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz."

"Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım."