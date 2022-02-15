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İYİ Partili vekil uyardı: Kanal İstanbul yapılmasa bie yapılaşma başlayabilir

İYİ Partili vekil uyardı: Kanal İstanbul yapılmasa bie yapılaşma başlayabilir

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, "Kanal İstanbul yapılmasa bile o sahada gayrimenkul sahibi olanlar, imar planları da hazır olduğuna göre hızla yapılaşmaya gidebilirler. Bu durum İstanbul'un kaldıramayacağı yeni bir yük oluşturur." dedi.

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Nuhoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde 15 mahalleyi kapsayan Yenişehir Rezerv Yapı Alanı'nın 1, 2 ve 3'üncü etaplarına ilişkin hazırlanan imar planının 17 Ocak'ta İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde askıya çıkarıldığını aktardı.

Hazırlanan imar planına ilişkin itirazını yaptığını dile getiren Nuhoğlu, itirazda gerekçelerini açıkladıklarını, parsellerdeki hissedarların yerlerinin resen değiştirildiğini, maliklerin adlarının gizlendiğini savundu.

Nuhoğlu, malik bilgilerinin cetvellerde olmamasının büyük eksiklik olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul denilen hayali su yolu şayet gerçekleştirilmezse bölgede yerleşik olanlar ve buradan arsa alanlar ne yapacaktır? Kanal İstanbul yapılmasa bile o sahada gayrimenkul sahibi olanlar imar planları da hazır olduğuna göre hızla yapılaşmaya gidebilirler. Bu durum İstanbul'un kaldıramayacağı yeni bir yük oluşturur. İstanbul'a yapılabilecek en büyük ihanetin bu olacağı kanaatindeyim."

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