Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada yüksek elektrik faturaları var indirim olacak mı?

Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının gündemi, başta elektrik faturaları olmak üzere ekonomi olacak. Cemevleri, STK'lar ve küçük esnaf için yeni bir düzenleme hazırlığı yapılıyor. Düzenlemeye, konut elektriğin dahil edilip edilmeyeceği ise toplantıda karara bağlanacak.

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Yüksek elektrik faturaları konusunda gözler, kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek toplantıda, elektrik fiyat tarifesindeki yeni model ve yüksek faturaların ele alınması bekleniyor. Toplantıda,toplumun farklı kesimlerinden gelen talepler de masaya yatırılacak.

Bakanlık düzenleme hazırlığında

NTV'de yer alan bilgiye göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin cemevleri, sivil toplum kuruluşları, küçük ölçekli işletmeler ve esnaftan talepler geldiğini açıklamıştı. Talepleri değerlendirdiklerini belirten Dönmez, farklı tarife grupları oluşturulması konusunda bakanlığın çalıştığını belirtmişti.

Farklı alternatifler masada

Kabine toplantısında, bu çalışmanın ele alınması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, bakanlık bir çok farklı alternatifi değerlendiriyor. Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarını düşürecek seçenekler üzerinde de çalışılıyor. Ticarethaneler için de ciro ya da elektrik tüketimine göre özel tarife üzerinde duruluyor.

Konutta indirim olacak mı?

Kademeli tarifeye geçilmesi de çalışılan formüller arasında. Konutlarda tarife limiti 150 kilovatsaatten 210 kilovatsaate çıkarılmıştı. Bu tarifede yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise toplantıda belli olacak.