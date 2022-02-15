BIST 2.049
DOLAR 13,65
EURO 15,49
ALTIN 814,70
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada yüksek elektrik faturaları var indirim olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada yüksek elektrik faturaları var indirim olacak mı?

Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının gündemi, başta elektrik faturaları olmak üzere ekonomi olacak. Cemevleri, STK'lar ve küçük esnaf için yeni bir düzenleme hazırlığı yapılıyor. Düzenlemeye, konut elektriğin dahil edilip edilmeyeceği ise toplantıda karara bağlanacak.

Abone ol

Yüksek elektrik faturaları konusunda gözler, kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek toplantıda, elektrik fiyat tarifesindeki yeni model ve yüksek faturaların ele alınması bekleniyor. Toplantıda,toplumun farklı kesimlerinden gelen talepler de masaya yatırılacak.

Bakanlık düzenleme hazırlığında
NTV'de yer alan bilgiye göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin cemevleri, sivil toplum kuruluşları, küçük ölçekli işletmeler ve esnaftan talepler geldiğini açıklamıştı. Talepleri değerlendirdiklerini belirten Dönmez, farklı tarife grupları oluşturulması konusunda bakanlığın çalıştığını belirtmişti.

Farklı alternatifler masada
Kabine toplantısında, bu çalışmanın ele alınması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, bakanlık bir çok farklı alternatifi değerlendiriyor. Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarını düşürecek seçenekler üzerinde de çalışılıyor. Ticarethaneler için de ciro ya da elektrik tüketimine göre özel tarife üzerinde duruluyor.

Konutta indirim olacak mı?
Kademeli tarifeye geçilmesi de çalışılan formüller arasında. Konutlarda tarife limiti 150 kilovatsaatten 210 kilovatsaate çıkarılmıştı. Bu tarifede yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise toplantıda belli olacak.

İlgili Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği ne zaman kesilecek? 65 yaş üstü olduğu için ayrıcalığı var!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye'de Z Kuşağı araştırması! Mansur Yavaş sürprizi yüzde 73'ü Türkiye dışında yaşamak istiyor
Foto Galeri Türkiye'de Z Kuşağı araştırması! Mansur Yavaş sürprizi yüzde 73'ü Türkiye dışında yaşamak istiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Uzman öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak kaç para oldu?
Uzman öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak kaç para oldu?
Başöğretmen maaşı 2022 ne kadar ilave ücret kaç para ödenecek?
Başöğretmen maaşı 2022 ne kadar ilave ücret kaç para ödenecek?
Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi belli oldu
BİM'in sahibi Mustafa Latif Topbaş kimdir aslen nereli? Mustafa Latif Topbaş serveti
BİM'in sahibi Mustafa Latif Topbaş kimdir aslen nereli? Mustafa Latif Topbaş serveti
Rusya çekildi dünya nefes aldı emtia fiyatları ve dolar endeksi geriledi
Rusya çekildi dünya nefes aldı emtia fiyatları ve dolar endeksi geriledi
Yeni elektrik faturası tarifeleri belli oldu! İşte hazırlanan elektrik faturası paket
Yeni elektrik faturası tarifeleri belli oldu! İşte hazırlanan elektrik faturası paket
Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği ne zaman kesilecek? 65 yaş üstü olduğu için ayrıcalığı var!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği ne zaman kesilecek? 65 yaş üstü olduğu için ayrıcalığı var!
Enver Yücel eşi Semra Yücel kimdir kaç yaşında? Enver Yücel çocukları kaç tane
Enver Yücel eşi Semra Yücel kimdir kaç yaşında? Enver Yücel çocukları kaç tane
Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Recep Alper Çelik yumruklu saldırıda yaralandı
Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Recep Alper Çelik yumruklu saldırıda yaralandı
CHP'li Onur Kumbaracıbaşı vefat etti
CHP'li Onur Kumbaracıbaşı vefat etti